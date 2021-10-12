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Синоптики заявили, что снег придет в Москву не раньше ноября

Елена Прошина
24 минуты назад

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшее время в России можно не ждать снега.

Синоптики заявили, что снег придет в Москву не раньше ноября
Фото: ТАССТАСС

Однако спрогнозировать данное событие в долгосрочной перспективе очень трудно, сообщает News.ru.

Синоптик отметил, что снег для Москвы в октябре не является редкостью, однако он никогда не остается надолго. Устойчивый покров будет сформирован только во второй половине ноября.

«Либо к концу месяца, сейчас сроки несколько сдвинулись. Но не забываем, что в 2019 году зима была почти совсем без снега. Так что пока рано говорить о датах» - утверждает Вильфанд.

Кроме того, эксперт поделился прогнозом на ближайшие дни. По его словам, уже с 13 октября погода станет значительно хуже. Температура не будет подниматься выше 7-8 градусов тепла, но это все еще достаточно тепло, чтобы говорить о снегопадах.

«Вопрос по поводу выпадения снега следует задавать ближе к ноябрю», - резюмировал Вильфанд.

Вместе с тем метеорологи утверждают, что грядущая зима может оказаться холодной и аномально снежной. Они считают причиной этого явления паузу глобального потепления.

«Во второй половине октября температура постепенно будет снижаться и погода станет типичной для осени – слякотной, ветреной, дождливой. В конце октября к дождю начнет примешиваться первый мокрый снег, - сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Новости Москвы,Евгений Тишковец,Роман Вильфанд,
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