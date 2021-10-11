В Москве запустили бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19

В Москве в 20 общественных местах и МФЦ начали проводить бесплатное экспресс-тестирование на наличие коронавируса. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ее цитирует ТАСС.

Фото: Сандурская Софья / АГН «Москва» Сандурская Софья / АГН «Москва»

Она уточнила, что сделать экспресс-тест можно в десяти центрах госуслуг «Мои документы» и еще десяти популярных общественных местах, среди которых ГУМ и фудмолл «Депо».

По словам Раковой, во время пандемии необходимо вовремя выявлять заболевание для того, чтобы быстро начинать лечение и предотвращать риск тяжелого течения COVID-19.