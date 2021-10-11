В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+12° в 
Пробки 4 балла
USD 71.99EUR 83.12BRENT 84.34
Войти в почту

В Москве запустили бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19

Lenta.ruиещё 9
3 часа назад

В Москве в 20 общественных местах и МФЦ начали проводить бесплатное экспресс-тестирование на наличие коронавируса. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ее цитирует ТАСС.

В Москве запустили бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19
Фото:  Сандурская Софья / АГН «Москва» Сандурская Софья / АГН «Москва»

Она уточнила, что сделать экспресс-тест можно в десяти центрах госуслуг «Мои документы» и еще десяти популярных общественных местах, среди которых ГУМ и фудмолл «Депо».

По словам Раковой, во время пандемии необходимо вовремя выявлять заболевание для того, чтобы быстро начинать лечение и предотвращать риск тяжелого течения COVID-19.

Ранее Анастасия Ракова сообщила, что с 1 октября всем пациентам в Москве с симптомами ОРВИ будут делать экспресс-тестирование на наличие антигена к коронавирусу. По ее словам, в июле врачи в тестовом режиме начали использовать такие экспресс-тесты для москвичей с симптомами ОРВИ.

Новости Москвы,Анастасия Ракова,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители