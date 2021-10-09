Прошлая ночь в столице стала самой холодной с начала осени

Минувшая ночь в столице стала самой холодной с начала осени. Об этом сообщает центр погоды "Фобос", отмечая, что заморозки в столичном регионе наблюдаются уже третий день подряд.

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"Минимальная температура воздуха на метеостанции ВДНХ опустилась до отметки –1,1 градусов, что на 0,2 градуса холоднее, чем было накануне", – пояснили синоптики.

По словам специалистов, в Подмосковье минувшая ночь также оказалась самой холодной. В первые с начала осени температура упала до –5,8 градусов. Такой показатель зафиксирован в Черустях.