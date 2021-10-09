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Прошлая ночь в столице стала самой холодной с начала осени

Москва24иещё 7
3 часа назад

Минувшая ночь в столице стала самой холодной с начала осени. Об этом сообщает центр погоды "Фобос", отмечая, что заморозки в столичном регионе наблюдаются уже третий день подряд.

Прошлая ночь в столице стала самой холодной с начала осени
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Минимальная температура воздуха на метеостанции ВДНХ опустилась до отметки –1,1 градусов, что на 0,2 градуса холоднее, чем было накануне", – пояснили синоптики.

По словам специалистов, в Подмосковье минувшая ночь также оказалась самой холодной. В первые с начала осени температура упала до –5,8 градусов. Такой показатель зафиксирован в Черустях.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказывала, что в выходные атмосферное давление в столице вновь достигнет рекордных показателей. В свою очередь на портале "Метеоновости" сообщалось, что октябрь 2021 года может войти в тройку самых сухих месяцев за всю историю метеонаблюдений в столице.

Новости Москвы,Погода,Татьяна Позднякова,
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