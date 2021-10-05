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Экологический контроль: в Москве проверят более 400 объектов

Елена Прошина
1 час назад

Специалисты Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы в 2022 году планируют провести почти 100 проверок выполнения представителями бизнеса требований по защите зеленых насаждений и экологического законодательства. Об этом заявил замруководителя департамента Денис Алексеев.

В Москве проверят более 400 объектов бизнеса
Фото: Anatoly Ramonov / UnsplashAnatoly Ramonov / Unsplash

Соответствующий проект ежегодного плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей был направлен в прокуратуру в конце сентября. Документ включает более 400 объектов контроля.

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«Преимущественно в проект ежегодного плана проверок включались объекты контроля, отнесенные к значительной и средней категории риска с учетом вероятности наступления негативных событий, которые могут повлечь причинение вреда охраняемым законом ценностям», - пояснил Денис Алексеев.

При этом он отметил, что для снижения нагрузки на бизнес субъекты малого предпринимательства из перечня плановых проверок были исключены.

В конце сентября 2021 года правительство Москвы утвердило положения об осуществлении регионального государственного экологического контроля в городе и регионального государственного контроля за выполнением требований к защите зеленых насаждений. Документом определяются объекты контроля и порядок их учета, а также перечень должностных лиц контрольно-надзорного органа, их права и обязанности.

Ранее руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский отметил, что в Москве активно ведется работа по реализации «зеленых» проектов и сохранении биоразнообразия. Так, Москва в этом году впервые выпустила «зеленые» облигации объемом 70 млрд рублей. Столица стала первым субъектом, который стал таким образом привлекать финансирование под «зеленые» проекты. Финансирование направлено на закупку электрического общественного транспорта и строительство Большой кольцевой линии метро, что позволит снизить выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов. Инвесторы, покупая такие бумаги, по сути, вкладываются в будущее.

В условиях интенсивного развития Москва сохраняет естественную природу, ведет свою Красную книгу. А 50% территории города – это зеленые пространства, где не только проводят свой досуг жители города, но и «обитают более 500 видов животных и растений», охраняемых законом, подчеркнул он.

Также в сентябре в Москве прошли мастер-классы от экспертов Всемирной организации здравоохранения, организованные правительством города. На них были представлены методологии, которые позволят столице и регионам оценивать влияние загрязнения воздуха на здоровье людей, роль пешеходной и велосипедной активности, а также воздействие зеленых пространств на людей.

Новости Москвы,Денис Алексеев,Антон Кульбачевский,ВОЗ,Генпрокуратура РФ,Правительство Москвы,
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