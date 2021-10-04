Собянин: в Москве более 80% работников образования и здравоохранения привились от COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что две три жителей города, входящих в группы обязательной вакцинации от коронавируса, уже получили две прививки.

"В Москве, как вы знаете, мы одни из первых приняли решение об обязательной вакцинации ряда групп работающих, которые работают с населением. В настоящее время 67% работающих в этих группах привились двумя компонентами и 73% — одним компонентом", - сказал он в ходе совещания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. Трансляцию вел телеканал "Россия 24".