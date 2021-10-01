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Жители района Новокосино выберут название для новой зоны отдыха

Mos.ruиещё 25
1 час назад

Общественное пространство возле Салтыковского лесопарка благоустроили в этом году по программе «Мой район».

Жители района Новокосино выберут название для новой зоны отдыха
Фото: Mos.ruMos.ru

Проект «Активный гражданин» начинает голосование, участники которого будут выбирать название для новой зоны отдыха в районе Новокосино. Современное общественное пространство появилось возле Салтыковского лесопарка в этом году. Оно уже популярно у местных жителей, но пока не имеет своего названия.

Голосовать смогут пользователи, которые проживают или зарегистрированы в Новокосине. Им на выбор предложат четыре варианта: парк на Салтыковской — по названию улицы, к которой примыкает новая зона отдыха, Новокосинский парк — по названию района, и более образные «Лесная сказка» или парк «Жемчужина Новокосино».

Территорию возле Салтыковского лесопарка благоустроили по программе «Мой район». Как отметил префект Восточного административного округа Николай Алешин, решение о создании здесь комфортной зоны отдыха было принято с учетом мнения местных жителей.

«В ходе благоустройства мы реабилитировали пруд и создали вокруг него пространство для отдыха и прогулок. Для детей смонтировали большую игровую зону, для спортсменов оборудовали площадку с уличными тренажерами, скейт-парк и памп-трек. По просьбам жителей рядом появилось место для выгула собак с дорожками и оборудованием для дрессировки. Вдоль Салтыковской улицы проложили велосипедную дорожку и установили фонари, а на Мирском проезде организовали зону тихого отдыха с лавочками и цветниками», — рассказал Николай Алешин.

Платформа для городских голосований «Активный гражданин» работает с 2014 года. За это время к проекту присоединились более пяти миллионов пользователей. Они выбирают названия новых станций метро, определяют лучшие парки и кинотеатры, голосуют за проекты благоустройства. Поддержанные большинством голосов решения реализуют в городе. Сегодня на онлайн-карте проекта уже более 1,6 тысячи точек, которые изменились благодаря «активным гражданам».

Новости Москвы,Николай Алешин,
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