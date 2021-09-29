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В Третьяковской галерее пройдет выставка Алексея Венецианова

Елена Прошина
1 час назад

30 сентября в Государственной Третьяковской галерее при поддержке платежной системы «Мир» откроется выставочный проект «Пространство, свет и тишина», посвященный творчеству классика русского искусства — Алексея Венецианова.

В Третьяковской галерее пройдет выставка Алексея Венецианова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В экспозиции представлены более 80 произведений живописи и графики из Государственной Третьяковской галереи,

Государственного Русского музея, Тверской картинной галереи, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Государственного исторического музея и других российских музеев.

Алексей Венецианов считается родоначальником русской жанровой живописи. Мастер нашел источник художественного вдохновения в русском крестьянстве и пейзаже тверской земли. Живописец долгие годы обучал молодых талантов из народа и создал собственную школу, которая впоследствии стала именоваться «венециановской».

В экспозицию наряду с работами Венецианова вошел ряд произведений его учеников — Алексея Тыранова, Никифора Крылова, Александра Алексеева, Федора Славянского, Григория Сороки и других.

Также на выставке представлена мультимедийная инсталляция, демонстрирующая рисунки друга Венецианова Капитона Зеленцова к «Увеселительной азбуке» - уникальному изданию 1835 года, в котором каждая буква раскрывается в жанровых мотивах.

Национальная платежная система «Мир» - постоянный партнер и попечитель проектов Третьяковской галереи. Одним из них является масштабный цифровой проект «Моя Третьяковка», созданный для популяризации русского изобразительного искусства и развития собрания музея. Впервые в онлайн-пространстве собрано множество цифровых воспроизведений музейных предметов из коллекции Третьяковской галереи. Держатели карт «Мир», которые зарегистрируют свою карту на сайте проекта, смогут добавлять произведения из коллекции в свою личную подборку. Для этого нужно просто оплачивать повседневные покупки картой «Мир».

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