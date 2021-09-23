В Московском зоопарке появились медоеды

Пара медоедов - самец и самка - впервые поселились в Московском зоопарке, их привезли из Чехии . Об этом сообщается в четверг на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"В экспозиции Московского зоопарка впервые появились медоеды. Это уникальные хищники родом из Африки и Азии. Зверьки попали в Книгу рекордов Гиннесса как самые бесстрашные млекопитающие в мире. Их также называют лысыми и медовыми барсуками, рателями, собачьими медведями", - говорится в сообщении.

В зоопарке теперь живут молодые самец и самка. Они прибыли в столицу из Чехии. Оба медоеда хорошо перенесли перелет. Пока животные находились на обязательном месячном карантине, для них готовили жилище. Вольер расположен в павильоне "Копытные Африки" по соседству с жирафом, дик-диками и сурикатами. К внутреннему помещению примыкает уличная территория, однако теплолюбивые зверьки выйдут на свежий воздух только к концу весны, когда температура достигнет плюс 20 градусов. Медоеды уже переехали в обновленный вольер, и теперь полюбоваться ими могут все желающие.