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Расселение первых домов по реновации началось в Царицыно

Агентство «Москва»
1 час назад

Расселение первых домов в рамках программы реновации началось в районе Царицыно. Об этом сообщила пресс-служба департамента городского имущества Москвы.

Расселение первых домов по реновации началось в Царицыно
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В рамках программы реновации стартовало расселение двух первых домов района Царицыно, которые находятся по адресу: ул. Ереванская, д. 10, корп. 1 и корп. 2. Жители пятиэтажек переедут в новостройку, расположенную на этой же улице», - говорится в сообщении.

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Как отметил глава департамента городского имущества Максим Гаман, слова которого приводит пресс-служба, в двух старых пятиэтажках на ул. Ереванская проживают 357 человек из 141 семьи. «С новыми квартирами для переезда в соседнюю новостройку уже определились 336 человек из 135 семей. В ближайшее время с ними свяжутся сотрудники департамента городского имущества и пригласят для заключения соответствующих договоров. Остальные граждане продолжают осматривать предложенное жилье. О своем согласии на переезд они смогут сообщить в центр информирования, расположенный на первом этаже нового дома», - сказал он.

В пресс-службе добавили, что в районе Царицыно (ЮАО) по программе реновации жилищного фонда подлежит переселению и сносу 141 жилой дом, в котором проживают 36 тыс. москвичей. «Новостройка на ул. Ереванская первой примет жителей расселяемых домов этого района», - сообщили в ведомстве.

Как подчеркивается в тексте, д. 8 на ул. Ереванская был построен в рамках программы реновации в 2021 году. «Первый этаж этого монолитного здания нежилой, здесь разместятся помещения общественного назначения. Также имеется подземный паркинг. Во дворе дома размещена детская и спортивная площадки, выполнено озеленение и благоустройство. В шаговой доступности находятся предприятия социального обслуживания: школа, детские сады, поликлиника, магазины, а также места для отдыха - парк «Сосенки» и комплекс Царицынских прудов. Станция метро «Царицыно» Замоскворецкой линии метро находится в 10 минутах ходьбы», - говорится в сообщении.

Глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, которого цитируют в сообщении, добавил, что для организации «волнового» переселения по программе реновации жителей Царицыно в этом районе подобрано 15 стартовых площадок с градостроительным потенциалом порядка 230 тыс. кв. м. «Помимо дома на ул. Ереванская, в который началось переселение, еще два дома введены в эксплуатацию, на трех объектах идут строительно-монтажные работы, а девять проектируются», - сказал Левкин.

Новости Москвы,Максим Гаман,Сергей Левкин,
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