Горящий ангар в подмосковной Черноголовке сняли на видео

Складское помещение загорелось в подмосковном городе Черноголовка в городском округе Богородский.Площадь возгорания составила 3 тысячи квадратных метров. Видео появилось в telegram-канале «РИА Новости».

Как сообщает ГУ МЧС по Московской области пожар произошел по адресу 1-й проезд, дом 4. Присутствует угроза распространения огня на офисное трехэтажное здание.

По предварительным данным, пострадавших нет. В тушении участвуют 90 человек и 32 единицы техники, в том числе от МЧС России - 43 человека и 14 единиц техники.