В Москве выписывать штраф за отсутствие маски в транспорте будут электронно

В столичном транспорте контроллеры будут выписывать штраф за отсутствие маски электронно, что позволит сократить время оформления постановлений в 4 раза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГКУ "Организатор перевозок".

"Мы начали оформление постановлений в электронном формате. Это позволит ускорить подготовку документа в четыре раза и не задерживать пассажиров более пяти минут", – заявил руководитель учреждения Владислав Султанов.

Уточняется, что нововведения помогут избавиться от бумажных бланков и перейти на удобные квитанции. Также "выписывание" электронных штрафов позволит избежать ошибок, вызванных "человеческим фактором", и обеспечить быструю передачу информации в государственную информационную систему.Ранее сообщалось, что в транспорте стали чаще проверять наличие масок у пассажиров. Это обосновано тем, что в Москве растет число вирусных заболеваний: и стандартные ОРВИ, и коронавирус.