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Собянин открыл детский технопарк для талантливых подростков

Мослентаиещё 8
2 часа назад

Собянин открыл детский технопарк для талантливых подростков
Фото: МослентаМослента

Мэр столицы Сергей Собянин открыл детский технопарк «Московский транспорт» на улице Образцова. Об этом рассказали на официальном сайте правительства города.

Технопарк был создан для обучения талантливых школьников и студентов от 12 до 18 лет на базе Российского университета транспорта (МИИТ). Градоначальник отметил, что проект появился при поддержке правительства Москвы и Минтранса. Лучшие выпускники технопарка получат до десяти дополнительных баллов ЕГЭ при поступлении в МИИТ. Партнером «Московского транспорта» является ОАО «РЖД».

Основная задача технопарка — стимулировать интерес подростков к инженерному мастерству, чтобы в дальнейшем привлекать их к работе в транспортной отрасли. Программы обучения специально подобраны с учетом потребностей данной сферы. В «Московском транспорте» открыли такие направления, как GIS-технологии, BIM-технологии, создание интеллектуальных транспортных систем и основы проектирования. Собянин назвал уроки от технопарка «интересными, классными и современными».

В здании оборудовали четыре лаборатории, ИТ-класс и лекционный зал. В первой половине дня в учреждении будут проводить образовательные программы для школьников. После обеда в «Московском транспорте» — время лекций, мастер-классов и работы над проектами.

Ранее Собянин рассказал о достижениях московского образования. Мэр подчеркнул, что жители столицы могут без всяких сомнений отдавать ребенка в любую столичную школу.

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Новости Москвы,Сергей Собянин,Минтранс РФ,РЖД,Правительство Москвы,Мослента,
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