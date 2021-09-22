В Москве построят 24 вылетные магистрали

К 2023 году в столице будет действовать 24 вылетные магистрали. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства столицы со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

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«Сейчас в столице ведется строительство пяти вылетных магистралей общей протяженностью 383 км. Это участок Волоколамского шоссе от МКАД до Ленинградского шоссе, Северо-Восточная и Юго-Восточная хорды и Южная рокада, а также Северный дублер Кутузовского проспекта. Всего к 2023 году в Москве будет 24 вылетных магистрали», - цитируют в сообщении Бочкарева.

Как уточнил руководитель строительного комплекса, за прошедшие 10 лет в городе реконструировано 15 вылетных магистралей общей протяженностью почти 370 км.

«Фактически из крупных дорог в городе остались четыре магистрали, на которых реконструкция не проводилась и не планируется - Ленинский и Мичуринский проспекты, Осташковское и Алтуфьевское шоссе», - отметил Бочкарев.