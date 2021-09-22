В Москве построят 24 вылетные магистрали

К 2023 году в столице будет действовать 24 вылетные магистрали. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства столицы со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.
«Сейчас в столице ведется строительство пяти вылетных магистралей общей протяженностью 383 км. Это участок Волоколамского шоссе от МКАД до Ленинградского шоссе, Северо-Восточная и Юго-Восточная хорды и Южная рокада, а также Северный дублер Кутузовского проспекта. Всего к 2023 году в Москве будет 24 вылетных магистрали», - цитируют в сообщении Бочкарева.
Как уточнил руководитель строительного комплекса, за прошедшие 10 лет в городе реконструировано 15 вылетных магистралей общей протяженностью почти 370 км.
«Фактически из крупных дорог в городе остались четыре магистрали, на которых реконструкция не проводилась и не планируется - Ленинский и Мичуринский проспекты, Осташковское и Алтуфьевское шоссе», - отметил Бочкарев.
Ранее заместитель мэра сообщал, что для автомобилистов уже открыто порядка 65% участков хордовых магистралей, включая полностью достроенную Северо-Западную хорду, участки Южной рокады, Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд. «Холдинг «Мосинжпроект» принимает активное участие в развитии улично-дорожной сети российской столицы в качестве генерального проектировщика, генерального подрядчика и технического заказчика ключевых дорожных объектов. С участием специалистов группы компаний продолжается реконструкция вылетных магистралей, работа над реализацией ряда участков Юго-Восточной хорды и Южной рокады, а также над другими дорожно-транспортными объектами города», - подчеркнул генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, слова которого приводит пресс-служба.