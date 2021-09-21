Парк "Садовники", который находится на проспекте Андропова, будет носить имя бывшего мэра столицы Юрия Лужкова. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

"Парк "Садовники", расположенный на проспекте Андропова, будет носить наименование "Парк имени Юрия Михайловича Лужкова", – говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что решение об увековечении имени Лужкова в названии одного из крупных парков было принято на основании обращения некоммерческой организации "Фонд Юрия Лужкова".

Как уточнили в пресс-службе, инициаторы обращения возьмут на себя часть забот по благоустройству парка.

Ранее депутаты предложили назвать одну из московских улиц или площадей именем бывшего мэра столицы Юрия Лужкова. В своем обращении к Сергею Собянину парламентарии вспоминают, в какое тяжелое время Лужков возглавил Москву и как она уже тогда начала меняться.