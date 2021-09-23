ВMX-велодром планируется создать в Ново-Переделкино

В Ново-Переделкино на западе Москвы создадут BMX-велодром, сообщили в пресс-службе столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

«Рабочая группа Градостроительно-земельной комиссии Москвы по вопросам градостроительной деятельности (РГ ГД), возглавляемая заместителем мэра Москвы Андреем Бочкаревым , согласовала внесение изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Москвы в отношении территорий по адресу: район Ново-Переделкино, вблизи дер. Орлово, проектируемый проезд 6522 (ЗАО)» - говорится в сообщении.

Как пояснила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, которую цитирует пресс-служба, по результатам внесения изменений в ПЗЗ на земельном участке ориентировочной площадью 1 га планируется размещение BMX-велодрома суммарной площадью около 1 тыс. 500 кв. м. Участок свободен от застройки. Объект включен в Адресную инвестиционную программу Москвы.