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Москвичам пообещали дождливую погоду

Lenta.ru
21 минуту назад

В столичном регионе во вторник, 21 сентября, будет дождливо и облачно. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передает ТАСС.

Москвичам пообещали непрекращающиеся дожди
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Синоптик пообещал москвичам, что температура воздуха в столице достигнет семи-девяти градусов тепла, в Подмосковье — пяти-десяти градусов тепла.

По словам Леуса, такая погода обусловлена европейским циклоном. Из-за него будет облачно, а также временами пройдут дожди.

Специалист добавил, что давление составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.

Ранее синоптик Шувалов спрогнозировал самый холодный сентябрь в XXI веке. По его словам, на это указывает прошедшая неделя, которая была холодной, а также предстоящие дни с низкой температурой. Он отметил, что при этом анализ погоды с начала года в целом говорит о том, что 2021 год может войти в пятерку самых теплых лет нынешнего века.

Новости Москвы,Погода,ИТАР-ТАСС,
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