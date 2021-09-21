Москвичам пообещали непрекращающиеся дожди

Ранее синоптик Шувалов спрогнозировал самый холодный сентябрь в XXI веке. По его словам, на это указывает прошедшая неделя, которая была холодной, а также предстоящие дни с низкой температурой. Он отметил, что при этом анализ погоды с начала года в целом говорит о том, что 2021 год может войти в пятерку самых теплых лет нынешнего века.