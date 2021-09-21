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Архитектор рассказал о создании понтонных бассейнов на набережных Москвы

Мослента
1 час назад

Основатель архитектурной студии Амир Идиатулин рассказал, почему столице необходимо перенять зарубежный опыт по созданию понтонных бассейнов на набережных. Плюсами такого решения эксперт поделился с «Мослентой».

Эксперт рассказал о создании понтонных бассейнов в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Идиатулин отметил, что подобные архитектурные решения реализуются в европейских странах — например, во Франции и Германии. Там горожане купаются в понтонных бассейнах в черте города. Вода в таких конструкциях очищается различными методами.

Архитектор подчеркнул, что понтонные бассейны способствуют «смене ракурса и позиции» относительно воды, что в свою очередь влияет на визуальное восприятие города. Похожую функцию, по словам эксперта, выполняют понтонные мостики, с которых можно потрогать воду.

«Мы в Москве пока можем только подниматься над водой», — добавил Идиатулин.

Ранее стало известно, что в столице за десять лет благоустроили 36 набережных. В ходе обновления в Москве появились пешеходные маршруты от Таганки до «Москва-Сити» и от Парка Горького до Стрелки.

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