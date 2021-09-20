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Собянин выразил соболезнования в связи с трагедией в Перми

Москва24иещё 1
1 час назад

Сергей Собянин выразил соболезнования губернатору Пермского края Дмитрию Махонину в связи гибелью людей в результате стрельбы в одном из местных вузов. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Собянин выразил соболезнования в связи с трагедией в Перми
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Потрясен вооруженным нападением на Пермский государственный университет, в результате которого погибли люди. В этот трудный час Москва с вами, разделяя боль и страдания жителей края. Прошу передать искренние соболезнования родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", – говорится в соответствующей телеграмме мэра.

Новости Москвы,Дмитрий Махонин,Сергей Собянин,
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