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Оплату лицом запустили во всем московском метро

Ferra.ruиещё 6
1 час назад

Дептранс Москвы в своём Telegram-канале сообщил, что Face Pay — оплата проезда с помощью технологии распознавания лица — теперь работает во всём метро.

Оплату лицом запустили во всем московском метро
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Сообщается, что к тестированию были подключены последние пять линий. Чтобы опробовать Face Pay, нужно оставить заявку на участие в тестировании по этой ссылке. На Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях ещё и действует акция «Время ранних», по которой проезд стоит 23 рубля вместо 46.

Face Pay работает там, где на полу есть круглый чёрный стикер. Всего к сервису подключены 14 линий и 241 станция метро.

Отмечается, что Москва стала первым городом в мире, где распознавание лиц для оплаты проезда применяется так масштабно. По результатам тестирования Дептранс примет решение и полноценном запуске услуги для всех пассажиров метро.

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