Оплату лицом запустили во всем московском метро

Дептранс Москвы в своём Telegram-канале сообщил, что Face Pay — оплата проезда с помощью технологии распознавания лица — теперь работает во всём метро.

Фото: РИА НОВОСТИ РИА НОВОСТИ

Сообщается, что к тестированию были подключены последние пять линий. Чтобы опробовать Face Pay, нужно оставить заявку на участие в тестировании по этой ссылке. На Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях ещё и действует акция «Время ранних», по которой проезд стоит 23 рубля вместо 46.

Face Pay работает там, где на полу есть круглый чёрный стикер. Всего к сервису подключены 14 линий и 241 станция метро.