В Москве за два дня выпало до 60% месячной нормы осадков

В разных районах Москвы за два дня выпало до 38 мм осадков, что составляет около 60% месячной нормы. Об этом сообщается на информационном портале мэра и правительства Москвы.
«Городская водосточная сеть справляется с объемом осадков. < > В местах возможного скопления воды круглосуточно дежурят бригады и спецтехника Мосводостока, специалисты прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы», — говорится в сообщении.
В столичной администрации также уточнили, что летом водосточную сеть Москвы полностью обследовали и подготовили к осенним ливням.
Ранее сообщалось, что только за минувшую ночь в Москве выпало 7 мм осадков, а с вечера воскресенья — 24 мм. При этом месячная норма осадков для сентября в Москве — 65 мм. По данным Росгидромета, дожди продлятся до 23 сентября.