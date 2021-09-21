В Москве за два дня выпало до 60% месячной нормы осадков

В разных районах Москвы за два дня выпало до 38 мм осадков, что составляет около 60% месячной нормы. Об этом сообщается на информационном портале мэра и правительства Москвы.

Фото: Reuters Reuters

«Городская водосточная сеть справляется с объемом осадков. < > В местах возможного скопления воды круглосуточно дежурят бригады и спецтехника Мосводостока, специалисты прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы», — говорится в сообщении.

В столичной администрации также уточнили, что летом водосточную сеть Москвы полностью обследовали и подготовили к осенним ливням.