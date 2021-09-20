Победительница розыгрыша квартир среди участников электронного голосования в рамках акции «Миллион призов» Валентина Стогова поделилась эмоциями. Видео появилось в telegram-канале «Москва 24».

Женщина рассказала, что работает кассиром в Московском метрополитене.Во время рабочего дня ей пришло СМС-сообщение о выигрыше квартиры, в которое она сначала не поверила.

«Мы зашли на mos.ru, активировали код, действительно – квартира. Эмоции непередаваемые, все еще не верю, никогда такого не было. Это здорово, спасибо организаторам!» – заявила Валентина.