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Москвичка проголосовала онлайн и выиграла квартиру. Видео

Александр Кузьмин
31 минуту назад

Победительница розыгрыша квартир среди участников электронного голосования в рамках акции «Миллион призов» Валентина Стогова поделилась эмоциями. Видео появилось в telegram-канале «Москва 24».

Женщина рассказала, что работает кассиром в Московском метрополитене.Во время рабочего дня ей пришло СМС-сообщение о выигрыше квартиры, в которое она сначала не поверила.

«Мы зашли на mos.ru, активировали код, действительно – квартира. Эмоции непередаваемые, все еще не верю, никогда такого не было. Это здорово, спасибо организаторам!» – заявила Валентина.

Акция «Миллион призов» проводится среди участников дистанционного голосования. Жители столицы могут выиграть однокомнатную квартиру в Москве, автомобиль или призовые баллы номиналом 10 000, 25 000, 50 000, 100 000 баллов.

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