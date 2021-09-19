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Москву ожидает сильнейший за 73 года ливень

Ura.Ru
21 минуту назад

Треть месячной нормы осадков может выпасть в Москве 20 сентября, такого в столице не было 73 года. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

На Москву обрушится сильнейший за 73 года ливень
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В Москве в осадкомеры может попасть до 16-21 миллиметра дождя, что составляет до 1/3 месячной нормы. Мало того, такого сильного дождя в этот день не было как минимум 73 года, а то и более», — сказал Тишковец в разговоре с РИА «Новости».

Ранее в Росгидромете предупредили москвичей о четырехдневном ливне. Он начнется вечеров в воскресенье и продлится до среды. В столице объявили желтый уровень погодной опасности. Порывы ветра усилятся до 17 м/с.

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Новости Москвы,Погода,Евгений Тишковец,Росгидромет,РИА Новости,
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