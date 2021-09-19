На Москву обрушится сильнейший за 73 года ливень

«В Москве в осадкомеры может попасть до 16-21 миллиметра дождя, что составляет до 1/3 месячной нормы. Мало того, такого сильного дождя в этот день не было как минимум 73 года, а то и более», — сказал Тишковец в разговоре с РИА «Новости».