Раскрыт масштаб надвигающегося на Москву ливня

Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков раскрыл масштаб надвигающегося на Москву ливня. Об этом он рассказал телеканалу РЕН ТВ.

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Синоптик отметил, что в Москве ожидается умеренный, местами сильный дождь. Рекордное количество осадков может выпасть на юго-востоке Московской области. В столице вероятность сильного ливня составляет, по словам Цыганкова, 50 на 50.

Цыганков рассказал, что по прогнозам в Москве ожидается выпадение 10-15 миллиметров осадков за сутки. Синоптик подчеркнул, что это не очень много, и подтопления в городе маловероятны.