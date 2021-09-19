В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Синоптик раскрыл масштаб надвигающегося на Москву ливня

Мослентаиещё 9
1 час назад

Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков раскрыл масштаб надвигающегося на Москву ливня. Об этом он рассказал телеканалу РЕН ТВ.

Раскрыт масштаб надвигающегося на Москву ливня
Фото: ТАССТАСС

Синоптик отметил, что в Москве ожидается умеренный, местами сильный дождь. Рекордное количество осадков может выпасть на юго-востоке Московской области. В столице вероятность сильного ливня составляет, по словам Цыганкова, 50 на 50.

Цыганков рассказал, что по прогнозам в Москве ожидается выпадение 10-15 миллиметров осадков за сутки. Синоптик подчеркнул, что это не очень много, и подтопления в городе маловероятны.

Ранее москвичам сообщили, что на столицу надвигается сильнейший со времен Сталина ливень. Горожан предупредили о дождях и порывах ветра до 17 метров в секунду. Пресс-служба комплекса городского хозяйства отметила, что непогода также ожидается в Москве 20 и 21 сентября.

На Москву обрушится сильнейший за 73 года ливень

Новости Москвы,Погода,Анатолий Цыганков,РЕН ТВ,
2
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители