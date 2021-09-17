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Метеоролог рассказала, вернется ли в Москву бабье лето

Вечерняя Москва
1 час назад

Москвичам не стоит ждать прихода летней жары, однако довольно теплая погода может вернуться в столичный регион ближе к концу сентября, сообщила «Вечерней Москве» метеоролог Татьяна Позднякова.

Метеоролог рассказала, вернется ли в Москву бабье лето
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН МоскваСергей Ведяшкин / АГН Москва

Она отметила, что в ближайшее время жителям столицы придется утеплиться.

— В начале следующей недели в Москве сохранятся дожди и холод, — предупредила Позднякова.

По словам специалиста, такая погода останется в регионе до 25 сентября.

В последних числах месяца прогнозируется приход тепла, сказала собеседница «ВМ».

— Дневная температура в 17–18 градусов возможна в последней пятидневке сентября. Но это будет никак не настоящее бабье лето, которого все ждут: этот вопрос уже закрыт, — заключила Позднякова.

В период выборов в Госдуму дневные температуры в российской столице составят 11—13 градусов. Самым дискомфортным днем будет воскресенье из-за дождей и плотного ветра.

Новости Москвы,Погода,Татьяна Позднякова,Госдума,
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