В Москве открыли памятник подвигу медработников в борьбе с COVID-19

В Москве открыли памятник «Подвигу медицинских работников в борьбе с COVID-19». Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва«.

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Памятник представляет собой монументальную стелу, увенчанную крестом, лицевая часть которого сформирована буквами с надписью: «Подвигу медицинских работников в борьбе с COVID-19». На стеле под крестом размещена скульптурная композиция — фигуры медиков, за спинами которых находится земной шар.