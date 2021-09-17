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В Москве открыли памятник подвигу медработников в борьбе с COVID-19

Москва меняетсяиещё 3
1 час назад

В Москве открыли памятник «Подвигу медицинских работников в борьбе с COVID-19». Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва«.

В Москве открыли памятник подвигу медработников в борьбе с COVID-19
Фото: Москва меняетсяМосква меняется

Памятник представляет собой монументальную стелу, увенчанную крестом, лицевая часть которого сформирована буквами с надписью: «Подвигу медицинских работников в борьбе с COVID-19». На стеле под крестом размещена скульптурная композиция — фигуры медиков, за спинами которых находится земной шар.

Новый монумент расположен на территории Сеченовского университета. Автор — скульптор Салават Щербаков, известный по памятникам Калашникову и князю Владимиру в столице.

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