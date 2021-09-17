В Москве открыли памятник подвигу медработников в борьбе с COVID-19

В Москве открыли памятник «Подвигу медицинских работников в борьбе с COVID-19». Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва«.
Памятник представляет собой монументальную стелу, увенчанную крестом, лицевая часть которого сформирована буквами с надписью: «Подвигу медицинских работников в борьбе с COVID-19». На стеле под крестом размещена скульптурная композиция — фигуры медиков, за спинами которых находится земной шар.
Новый монумент расположен на территории Сеченовского университета. Автор — скульптор Салават Щербаков, известный по памятникам Калашникову и князю Владимиру в столице.