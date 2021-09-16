Собянин включил в программу реновации десять новых стартовых площадок

Еще десять новых стартовых площадок включили в программу реновации. Об этом в четверг, 16 сентября, сообщает пресс-служба правительства столицы со ссылкой на постановление, подписанное мэром Москвы Сергеем Собяниным.

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Отмечается, что новые площадки будут расположены в пяти городских округах. Так, дома по программе реновации появятся по следующим адресам: 3-й Нижнелихоборский проезд, владение 5; Минусинская улица, владения 12–14; Лосевская улица (вблизи дома 3); Байкальская улица, владение 28; Мироновская улица, владение 32; Щербаковская улица, владение 5а. Также дома по программе расселения будут расположены на Даниловской набережной, владение 8; улице Свободы, дом 1, корпус 4; Окружной улице, дом 2а; в Светлогорском проезде, дом 1 и в проезде Досфлота, владение 2.

По данным пресс-службы столичного правительства, это позволит расселить 36 старых домов с 2537 квартирами, предоставить комфортное жилье для 6,5 тысячи москвичей.