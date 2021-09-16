Сергей Собянин провел технический пуск юго-западного участка БКЛ метро

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 16 сентября, провел технический запуск юго-западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро от станции Давыдково» до станции «Проспект Вернадского».

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Он отметил, что в ближайшее время здесь планируют запустить пассажирское движение.

— Сегодня мы запускаем юго-западный участок в составе трех станций: «Проспект Вернадского», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», которые дают возможность пересадки на Сокольническую линию, четвертый диаметр и Калининско-Солнцевскую ветку метро, — заявил глава города.

Также он добавил, что недавно в Москве произвели технический запуск участка БКЛ от «Мневников» до «Давыдково».

По словам Сергея Собянина, технический пуск — это заключительный этап перед пассажирским запуском. Скоро технически запустят южный участок линии, а после — западный, юго-западный и южный одновременно.

— Работа очень сложная предстоит: благоустройство, небольшие доработки, — цитирует агентство городских новостей «Москва» мэра столицы.

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов подчеркнул, что участок от «Мневников» до «Каховской» введут в эксплуатацию уже в 2021 году. Из-за этого транспортное движение на линии участится.

— На участке от «Савеловской» до «Хорошевской» интервал движения в часы пик сократится на 13 процентов, а от «Хорошевской» в сторону «Мневников» — в полтора раза. Кроме того, после открытия новых станций на БКЛ впервые выйдут самые современные поезда «Москва 2020», — цитирует слова заммэра столицы Telegram-канал «Дептранс Москвы».