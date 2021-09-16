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Сергей Собянин провел технический пуск юго-западного участка БКЛ метро

Вечерняя Москваиещё 3
20 минут назад

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 16 сентября, провел технический запуск юго-западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро от станции Давыдково» до станции «Проспект Вернадского».

Сергей Собянин провел технический пуск юго-западного участка БКЛ метро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что в ближайшее время здесь планируют запустить пассажирское движение.

— Сегодня мы запускаем юго-западный участок в составе трех станций: «Проспект Вернадского», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», которые дают возможность пересадки на Сокольническую линию, четвертый диаметр и Калининско-Солнцевскую ветку метро, — заявил глава города.

Также он добавил, что недавно в Москве произвели технический запуск участка БКЛ от «Мневников» до «Давыдково».

По словам Сергея Собянина, технический пуск — это заключительный этап перед пассажирским запуском. Скоро технически запустят южный участок линии, а после — западный, юго-западный и южный одновременно.

— Работа очень сложная предстоит: благоустройство, небольшие доработки, — цитирует агентство городских новостей «Москва» мэра столицы.

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов подчеркнул, что участок от «Мневников» до «Каховской» введут в эксплуатацию уже в 2021 году. Из-за этого транспортное движение на линии участится.

— На участке от «Савеловской» до «Хорошевской» интервал движения в часы пик сократится на 13 процентов, а от «Хорошевской» в сторону «Мневников» — в полтора раза. Кроме того, после открытия новых станций на БКЛ впервые выйдут самые современные поезда «Москва 2020», — цитирует слова заммэра столицы Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Во вторник, 14 сентября, заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что работы по благоустройству территорий завершили около станции Большого центрального кольца «Проспект Вернадского». Здесь создали необходимое комфортное пространство.

Новости Москвы,Петр Бирюков,Максим Ликсутов,Сергей Собянин,АГН "Москва",
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