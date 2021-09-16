В Москве начали применять новую терапию для лечения COVID-19

Москва стала первым городом в России, где начали применять новую терапию для лечения коронавируса, в первую очередь она применяется для беременных пациенток с COVID-19, сообщается на сайте мэра столицы.
В сообщении на сайте говорится, что «Москва первой в России начала применять новейшие препараты из группы моноклональных вируснейтрализующих антител».
«Во всем мире их используют для лечения пациентов на ранней стадии заболевания COVID-19, у которых есть риски тяжелого течения заболевания. Пациентами, которым в первую очередь рекомендовали новую терапию, стали беременные женщины с коронавирусной инфекцией. В Москве для них разработали новые алгоритмы оказания медицинской помощи», – уточняется в тексте.
На базах двух клиник, имеющих большой опыт лечения пациентов с коронавирусом – городской клинической больницы 15 имени Филатова и городской клинической больницы 52, были открыты специальные стационары кратковременного пребывания, а состояние женщин начали контролировать акушеры-гинекологи.
«По заключению врачебной комиссии для лечения женщин с COVID-19 в период беременности возможно применение препаратов из группы моноклональных вируснейтрализующих антител. На сегодняшний день в Москве уже более 70 пациенток получили данную терапию. При применении препаратов не было зарегистрировано нежелательных явлений, но была отмечена быстрая нейтрализация вируса и улучшение состояния пациенток», – приводятся на сайте слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.
Ранее сообщалось, что найдено защищающее от всех штаммов коронавируса антитело.