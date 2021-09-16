В Москве начали применять новую терапию для лечения COVID-19

«По заключению врачебной комиссии для лечения женщин с COVID-19 в период беременности возможно применение препаратов из группы моноклональных вируснейтрализующих антител. На сегодняшний день в Москве уже более 70 пациенток получили данную терапию. При применении препаратов не было зарегистрировано нежелательных явлений, но была отмечена быстрая нейтрализация вируса и улучшение состояния пациенток», – приводятся на сайте слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.