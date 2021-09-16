Первый Культурный квест пройдет  25 сентября

Первый Культурный квест — интерактивное соревнование, на которое приглашаются студенческие команды — 25 сентября пройдет в Москве.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Участникам мероприятия предстоит пройти туристические маршруты, которые включают улицы города, парки и скверы, музеи и галереи. Каждый культурный объект подготовил для них интересное задание.

В рамках квеста ребятам предложено посетить Театральный музей имени А. Бахрушина и его филиал — Дом-музей М. Ермоловой, музеи-квартиры И. Сытина и Н. Островского, Музей моды, Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей, Российский музей леса, Музей уникальных кукол, Московский зоопарк, музей «Садовое кольцо», Российский национальный музей музыки, Театр имени А. С. Пушкина и другие локации.

Участие в мероприятии бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте квеста.

Жители Московской области и туристы 25 и 26 сентября смогут бесплатно посетить 13 государственных музеев в рамках региональной акции «День туризма».