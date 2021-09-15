На северо-западе отремонтировали коллектор «Северное Тушино»

"Все ремонтные работы проходили внутри коллектора без производства земляных работ и без отключения действующих коммуникаций: силовых кабелей, кабелей связи и труб теплосети", - приводятся в нем слова гендиректора предприятия Олега Панкратова .

Внутриквартальный коллектор "Северное Тушино" был введен в эксплуатацию в 1963 году. Его общая длина составляет 298 метров.

"Москоллектор" обслуживает более 800 километров коммуникационных коллекторов, в которых проложены свыше 7,5 тысяч километров силовых кабелей, более 20 тысяч километров кабелей связи и спецсвязи, а также трубопроводы теплосети и водопровода.