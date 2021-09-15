Более 200 тысяч человек посетили павильоны «Здоровая Москва»

В павильонах «Здоровая Москва» прошли диспансеризацию более 200 тысяч горожан, большинство из которых люди трудоспособного возраста. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва Софья Сандурская / АГН Москва

По ее словам, самыми распространенными выявленными заболеваниями стали болезни сердечно-сосудистой системы.

— У более чем 22 процентов пациентов повышен уровень холестерина в крови, у 18 процентов посетителей — уровень глюкозы, у более чем 14 процентов прошедших чек-ап — артериальное давление. Еще одна распространенная проблема — избыточная масса тела или ожирение, которые также могут привести к различным заболеваниям, — рассказала заммэра.

Она отметила, что пациентов, у которых обнаружили отклонения, направляют на дополнительные обследования. Некоторые из них можно пройти также в павильоне.

Анастасия Ракова напомнила, что благодаря проводимому «Здоровой Москвой» комплексному обследованию можно предотвратить опасные заболевания и получить своевременную необходимую медицинскую помощь.

— Всего обследование в павильонах прошли уже более 200 тысяч человек, более 60 процентов из них — лица трудоспособного возраста, — уточнила она.

Лидером среди отклонений у москвичей оказались повышение массы тела и увеличение окружности талии. Несоответствие нормам антропометрических показателей выявлено у 28 процентов посетителей.

Павильоны «Здоровая Москва» будут открыты в столичных парках до конца сентября. Они принимают посетителей с 08:00 до 20:00. Желающему пройти бесплатное обследование нужно иметь паспорт и московский полис ОМС. В павильонах также можно сделать бесплатную прививку от коронавирусной инфекции, пишет официальный сайт мэра Москвы.