В Москве по программе реновации снесли 59 домов

В Москве по программе реновации жилья снесли уже 59 домов, сообщила пресс-служба столичного департамента строительства.
Как указывается в сообщении, последним демонтированным к настоящему времени зданием стал дом в районе Коньково (улица Введенского, 7). Его жители получили новые квартиры в том же районе. Освобожденный после сноса участок передадут под застройку в рамках программы.
"Всего по программе реновации было демонтировано 59 жилых домов, в том числе 19 домов в этом году", - говорится в сообщении.
Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. По программе в Москве уже сдали около 140 домов площадью 1,8 миллиона квадратных метров.