В Москве по программе реновации снесли 59 домов

В Москве по программе реновации жилья снесли уже 59 домов, сообщила пресс-служба столичного департамента строительства.

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Как указывается в сообщении, последним демонтированным к настоящему времени зданием стал дом в районе Коньково (улица Введенского, 7). Его жители получили новые квартиры в том же районе. Освобожденный после сноса участок передадут под застройку в рамках программы.

"Всего по программе реновации было демонтировано 59 жилых домов, в том числе 19 домов в этом году", - говорится в сообщении.