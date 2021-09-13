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В парках Москвы рассказали о предстоящих мероприятиях

RT на русском
48 минут назад

Парки Москвы подготовили для жителей столицы лекции и мастер-классы. Мероприятия будут проходить с 13 по 19 сентября. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

В парках Москвы рассказали о предстоящих мероприятиях
Фото: Официальный сайт Мэра МосквыОфициальный сайт Мэра Москвы

Так, на онлайн-лекции усадьбы «Кусково» можно узнать об истории художественной керамики.

На онлайн-занятии парка «Красная Пресня» можно будет попробовать себя в роли художника. Также парк подготовил онлайн-лекцию «Москва архитектора Фёдора Шехтеля».

Как ранее сообщала НСН, на ВДНХ открыли профессиональный центр малого и среднего предпринимательства.

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