В парках Москвы рассказали о предстоящих мероприятиях

Парки Москвы подготовили для жителей столицы лекции и мастер-классы. Мероприятия будут проходить с 13 по 19 сентября. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Фото: Официальный сайт Мэра Москвы Официальный сайт Мэра Москвы

Так, на онлайн-лекции усадьбы «Кусково» можно узнать об истории художественной керамики.

На онлайн-занятии парка «Красная Пресня» можно будет попробовать себя в роли художника. Также парк подготовил онлайн-лекцию «Москва архитектора Фёдора Шехтеля».