В парках Москвы рассказали о предстоящих мероприятиях

Парки Москвы подготовили для жителей столицы лекции и мастер-классы. Мероприятия будут проходить с 13 по 19 сентября. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Так, на онлайн-лекции усадьбы «Кусково» можно узнать об истории художественной керамики.
На онлайн-занятии парка «Красная Пресня» можно будет попробовать себя в роли художника. Также парк подготовил онлайн-лекцию «Москва архитектора Фёдора Шехтеля».
Как ранее сообщала НСН, на ВДНХ открыли профессиональный центр малого и среднего предпринимательства.