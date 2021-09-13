Первый электрический речной трамвайчик в Москве назовут "Синичка"

Голосование за название первого в Москве электрического речного трамвайчика в Москве завершено, большинство из почти 154 тыс. проголосовавших жителей столицы выбрало вариант "Синичка". Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

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В сообщении сказано, что в проекте "Активный гражданин" закончилось голосование за имя для первого электрического речного трамвайчика, который начнет работать в 2022 году в Москве. Жители выбирали из пяти вариантов: "Жужа", "Сетунь", "Яуза", "Неглинка" и "Синичка". Все имена совпадают с названиями рек Москвы. Эту концепцию предложили жители столицы еще год назад. Всего 153 863 человека приняли участие в голосовании. Победивший вариант набрал 28,77% голосов.

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Как сообщил руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко, чьи слова приводятся на сайте, москвичи отдали предпочтение "Синичке", это имя для речных трамвайчиков набрало 44 268 голосов.

Также в публикации уточняется, что прокатиться на "Синичке" можно будет в 2022 году, когда планируют запустить два тестовых маршрута первого в Москве электрического речного транспорта - от Автозаводского моста до Печатников и от Киевского вокзала до парка "Фили". На маршрутах поэтапно начнут работать 20 таких электросудов, и у каждого будет имя, которое созвучно с названиями московских рек.

В каждом речном трамвайчике будет по 42 посадочных места, в том числе для людей с ограниченными возможностями. В салоне можно будет подключиться к Wi-Fi, зарядить телефон через USB-порты, а также работать за ноутбуком, сидя за столиками. Для проезда с самокатами и велосипедами отведут отдельное пространство.