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Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

Облачная с прояснениями погода установится в Москве и Подмосковье в пятницу, 10 сентября, передает "Москва 24".

Погода в Москве: столица окажется на периферии антициклона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как заявляют специалисты, днем столичный регион вновь окажется на периферии антициклона.

В некоторых районах не исключены небольшие дожди.

"Максимальная температура в Москве достигнет +17...+19 градусов тепла, по области до +20 градусов", – заявили метеорологи.

Кроме того, в городе будет дуть северо-западный ветер с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление прогнозируется на уровне 748 миллиметров ртутного столба. "Относительная влажность около 70%", – добавляется в материале.

Специалисты также уточнили, что в регионе ожидается благоприятный кислородный режим.

Новости Москвы,Погода,Москва24,Московская Область,
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