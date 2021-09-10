Погода в Москве: столица окажется на периферии антициклона

Облачная с прояснениями погода установится в Москве и Подмосковье в пятницу, 10 сентября, передает "Москва 24".
Как заявляют специалисты, днем столичный регион вновь окажется на периферии антициклона.
В некоторых районах не исключены небольшие дожди.
"Максимальная температура в Москве достигнет +17...+19 градусов тепла, по области до +20 градусов", – заявили метеорологи.
Кроме того, в городе будет дуть северо-западный ветер с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление прогнозируется на уровне 748 миллиметров ртутного столба. "Относительная влажность около 70%", – добавляется в материале.
Специалисты также уточнили, что в регионе ожидается благоприятный кислородный режим.