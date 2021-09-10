Погода в Москве: столица окажется на периферии антициклона

Облачная с прояснениями погода установится в Москве и Подмосковье в пятницу, 10 сентября, передает "Москва 24".

Кроме того, в городе будет дуть северо-западный ветер с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление прогнозируется на уровне 748 миллиметров ртутного столба. "Относительная влажность около 70%", – добавляется в материале.