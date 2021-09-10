Опубликован список мест запуска салютов на День города в Москве

В первый день празднования Дня города, 11 сентября, с 26 площадок в Москве запустят праздничные фейерверки. Об этом говорится в материале «Мосленты».

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва» Сергей Киселев / АГН «Москва»

Так, площадки в этом году расположили в парках «Сокольники», «Садовники», 50-летия Октября, в Измайловском и Лианозовском парке, в Парке Горького, на территории ВДНХ и многих других знаковых местах столицы. Фейерверк увидят также жители Южного Бутово, Зеленограда, Троицка и поселения Московский. Полный список мест опубликован на портале мэра столицы.

Начало салюта по всему городу запланировано на 21:00. Помимо этого, москвичей в течение двух дней ожидает разнообразная культурная программа: в городе проведут тематические выставки, квесты, мастер-классы, лекции об истории города, экскурсии и многое другое. Всего в эти дни пройдет более 380 мероприятий.