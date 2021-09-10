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Опубликован список мест запуска салютов на День города в Москве

Мослентаиещё 1
9 часов назад

В первый день празднования Дня города, 11 сентября, с 26 площадок в Москве запустят праздничные фейерверки. Об этом говорится в материале «Мосленты».

Опубликован список мест запуска салютов на День города в Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»Сергей Киселев / АГН «Москва»

Так, площадки в этом году расположили в парках «Сокольники», «Садовники», 50-летия Октября, в Измайловском и Лианозовском парке, в Парке Горького, на территории ВДНХ и многих других знаковых местах столицы. Фейерверк увидят также жители Южного Бутово, Зеленограда, Троицка и поселения Московский. Полный список мест опубликован на портале мэра столицы.

Начало салюта по всему городу запланировано на 21:00. Помимо этого, москвичей в течение двух дней ожидает разнообразная культурная программа: в городе проведут тематические выставки, квесты, мастер-классы, лекции об истории города, экскурсии и многое другое. Всего в эти дни пройдет более 380 мероприятий.

Ранее синоптик Роман Вильфанд сообщил, что в Москве в День города ожидается теплая и комфортная температура. Так, в субботу, 11 сентября, температура воздуха прогреется до 20 градусов тепла, а в воскресенье — до 23-х градусов.

Новости Москвы,Роман Вильфанд,Мослента,
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