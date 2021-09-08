Москва приняла участие в Саммите U20

Представители Москвы приняли участие в саммите мэров городов Urban20, предшествующего встрече G20, и поддержали итоговое коммюнике, в котором были отражены «принципы экологичного и справедливого восстановления для людей и планеты».

Фото: пресс-служба ДПиООС пресс-служба ДПиООС

Саммит Urban20 состоялся в начале сентября под председательством Италии в закрытом онлайн формате. В заседании «урбанистической двадцатки», которая объединяет ведущие города мира, традиционно приняла участие и Москва. Столица является единственным городом России, состоящим в партнерстве с одним из организаторов саммита - группой С40, которая объединяет 97 наиболее влиятельных мегаполисов.

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Основными темами встречи, которые нашли отражение и в итоговом коммюнике, стали: сокращение объемов выбросов парниковых газов и достижение показателей углеродной нейтральности, адаптация к климатическим рискам, модернизация общественного транспорта, «зеленые» инвестиции, восстановление естественных экосистем и последствия пандемии коронавируса.

По итогам саммита мэр Рима Вирджиния Раджи передала коммюнике представителю G20 заместителю министра иностранных дел Италии Бенедетто Делла Ведова. Таким образом, города-лидеры выразили единую позицию, позволяющую влиять на дальнейшие решения G20.

«Коммюнике – это комплексный документ, который отражает всецело потребности городов и может способствовать достижению справедливых целей в области экологии. Это очень важный шаг, направленный на, чтобы города были услышаны на международной политической арене. Большая часть мирового населения живет именно в городах, и каждый день люди сталкиваются с схожими проблемами. Коммюнике было поддержано 41 городом», – заявила Вирджиния Раджи.

Москву на встрече представлял руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский. Он подчеркнул, что столица подтверждает свою приверженность приоритетам развития городов, изложенным в коммюнике 2021 года.

«Безусловно, тезисы, которые вошли в итоговый текст коммюнике – это верхняя планка развития, на которую нужно равняться городам», – пояснил Антон Кульбачевский.

По его словам, сейчас в Москве активно ведется работа по реализации «зеленых» проектов и сохранении биоразнообразия. Так, в этом году столица впервые выпустила «зеленые» облигации на почти 1 млрд долларов. Финансирование направлено на закупку электрического общественного транспорта и строительство Большой кольцевой линии метро, что позволит снизить выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов.

Также в условиях интенсивного развития Москва сохраняет естественную природу, ведет свою Красную книгу, напомнил руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города.

«Сейчас 50% территории города – это зеленые пространства, где жители проводят свой досуг, а также среда обитания более 500 видов животных и растений, охраняемых законом», - подчеркнул он.

Губернатор Токио Юрико Коикэ отметила, что в январе этого года власти Токио объявили о сокращении парниковых газов на 50% к 2030 году. Кроме того, объем электричества, генерируемого из возобновляемых источников энергии, к этой дате вырастет на 50%.

«Мы должны ускорить наши действия в плане реагирования на изменения климата. Восстановление должно носить всеобъемлющий характер. Поэтому нам необходимо использовать потенциал всех и каждого, чтобы ускоренно двигаться вперед», – сказала Юрико Коикэ.

Мэр Лондона Садик Хан полагает, что борьба с изменениями климата требует действий. Это касается управления транспортной отраслью, развитием велосипедных маршрутов.