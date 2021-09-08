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Собянин назвал щадящими ограничения из-за пандемии в Москве

ТАСС
31 минуту назад

Режим ограничительных мер в Москве во время пандемии является щадящим, сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин назвал щадящими ограничения из-за пандемии в Москве
Фото: ТАССТАСС

"Каждая страна принимает по-своему меры, по-своему реагирует. Мы приняли щадящий режим ограничительных мер, которые позволили на 90% свободно работать экономике во время пандемии, с одной стороны. С другой стороны, когда мы видим нарастание угрозы, мы принимаем локальные, точечные меры, которые позволяют нивелировать эти процессы и уходить с пиков заболеваемости. Мы всегда принимаем такие решения исходя из того, что наша система здравоохранения справлялась с ситуацией. Когда мы видим, что наступает пик заболеваемости и мы находимся на грани <...>, мы только тогда принимаем ограничительные меры, <...> чтобы сбить эту волну", - сказал Собянин на пленарной сессии Московского финансового форума.

Новости Москвы,Общество,Сергей Собянин,
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