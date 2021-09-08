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В Москве задумали ввести распознавание лиц в школах в 2022 году

Секрет Фирмыиещё 2
27 минут назад

Мэрия Москвы обсуждает внедрение системы распознавания лиц в школах с 2022 года. Это следует из отзыва городского департамента информационных технологий на проект постановления правительства о расширении сбора и обработки биометрии, сообщил «Коммерсант». Систему предлагается ввести «с целью повышения личной безопасности учащихся и преподавательского состава на территории образовательных организаций». Школьников и учителей будут пускать в здание только после прохождения сканера.

В Москве задумали ввести распознавание лиц в школах
Фото: ТАССТАСС

В департаменте информационных технологий подтвердили, что мэрия изучает внедрение системы распознавания лиц, но «говорить о том, что она будет введена, сейчас преждевременно». В любом случае её установят только по решению директора, учителей и родителей, добавили в ведомстве.

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По словам источника издания, идею внедрить в школах биометрию обсуждали весной на одном из заседаний Совбеза — после расстрела учащихся казанской гимназии 175 в мае 2021 года. Тогда погибли семь школьников и две учительницы, ещё 23 человека попали в больницы. Стрельбу устроил 19-летний выпускник этой школы Ильназ Галявиев. В июле эксперты центра им. Сербского признали, что в момент совершения преступления он был невменяем.

Летом 2020 года о госзакупках, связанных с внедрением биометрии в школах, писали «Ведомости». Подрядчиком тогда называли структуру «Ростеха» — Национальный центр информатизации (НЦИ). В НЦИ говорили, что проект «не предусматривает внедрения технологии распознавания лиц».

Юридических препятствий у проекта возникнуть не должно, поскольку Москва «имеет статус города с экспериментальным правовым режимом в области цифровых технологий», сообщил близкий к мэрии собеседник «Коммерсанта». Однако хранить данные придётся в сертифицированных центрах обработки, а собирать слепки лица нужно в специальных кабинках с помощью защищённого ПО, сообщил глава Института исследований интернета Карен Казарян.

Ранее «Секрет» писал о планах правительства собирать биометрические данные таксистов и водителей каршеринга. Предполагается, что закон утвердят до конца 2021 года. В Москве с августа действует система контроля такси КИС «АРТ». Каждому таксисту присвоен ID, без которого он не может получить заказ. Система следит, чтобы водители работали не больше 40 часов в неделю, не имели непогашенных судимостей и штрафов.

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