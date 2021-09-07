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Собянин утвердил проект строительства участка Троицкой линии метро

РИА Недвижимостьиещё 11
2 часа назад

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект строительства головного участка Троицкой линии метро от станции "Севастопольский проспект" до "ЗИЛа", говорится в сообщении столичной мэрии.

Собянин утвердил проект строительства главного участка Троицкой линии метро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На проектируемом участке Троицкой линии метро длиной 1,8 километра планируется построить одну станцию – "ЗИЛ", которая станет пересадочной на одноименную станцию МЦК, а в перспективе на проектируемую Бирюлёвскую линию метро. Таким образом, будет сформирован новый крупный транспортно-пересадочный узел, объединяющий 3 линии рельсового общественного транспорта: МЦК, Троицкую и Бирюлёвскую линии метро", - отмечается в нем.

Головной участок Троицкой линии метро будет проходить преимущественно под нежилыми кварталами вдоль северной границы полосы отвода МЦК, добавляется в релизе.

Троицкая (Коммунарская) линия общей протяженностью почти 40 километров должна пройти от станции "ЗИЛ" до Коммунарки в новой Москве. Первоначально заявлялось только о строительстве станций мелкого заложения вдоль Калужского шоссе на отрезке от улицы Новаторов до Коммунарки. Позже было принято решение о продлении линии в направлении центральной части города, до станции МЦК "Крымская" (а позднее и до "ЗИЛа") и до Троицка в противоположенном направлении.

Новости Москвы,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
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