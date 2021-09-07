Собянин утвердил проект строительства главного участка Троицкой линии метро

"На проектируемом участке Троицкой линии метро длиной 1,8 километра планируется построить одну станцию – "ЗИЛ", которая станет пересадочной на одноименную станцию МЦК, а в перспективе на проектируемую Бирюлёвскую линию метро. Таким образом, будет сформирован новый крупный транспортно-пересадочный узел, объединяющий 3 линии рельсового общественного транспорта: МЦК, Троицкую и Бирюлёвскую линии метро", - отмечается в нем.

Троицкая (Коммунарская) линия общей протяженностью почти 40 километров должна пройти от станции "ЗИЛ" до Коммунарки в новой Москве. Первоначально заявлялось только о строительстве станций мелкого заложения вдоль Калужского шоссе на отрезке от улицы Новаторов до Коммунарки. Позже было принято решение о продлении линии в направлении центральной части города, до станции МЦК "Крымская" (а позднее и до "ЗИЛа") и до Троицка в противоположенном направлении.