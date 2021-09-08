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Собянин предложил москвичам выбрать название для станции МЦД

Мослентаиещё 24
1 час назад

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил жителям столицы выбрать название для новой станции Московского центрального диаметра (МЦД), в которую входят платформы МЦД-2 «Курско-Рижский» и МЦД-4 «Киевско-Горьковский». Об этом в среду, 8 сентября, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.

Собянин предложил москвичам выбрать название для станции МЦД
Фото: mos.rumos.ru

«Эта станция — как новый вокзал. К тому же она объединяет три исторических вокзала: Ленинградский, Ярославский и Казанский», — отметил градоначальник, добавив, что станцию предлагают назвать «Площадь трех вокзалов».

Мэр уточнил, что такое название предложили жители Красносельского района, а также студенты Российского университета транспорта. Москвичи и гости столицы много лет именуют площадью трех вокзалов Комсомольскую площадь.

Сам проект предусматривает увеличение пропускной способности участка Москва-Каланчевская — Москва-Пассажирская-Курская в два раза. Это позволит организовать движение поездов МЦД-4.

Ранее стало известно, что пассажиры московского метро, МЦК и МЦД получат скидку на проезд при оплате смартфоном или банковской картой.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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