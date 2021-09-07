В Москве в 2022 году заменят 500 дорожных камер

Комплексы фото-видеофиксации заменят по истечению контракта аренды в местах аварийности на столичных дорогах в следующем году, при этом общее количество камер в городе не изменится. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

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"В 2022 году в Москве заменят 500 дорожных камер. Новые комплексы появятся в местах аварийности, это необходимо для повышения безопасности и снижения нарушений правил дорожного движения. Предыдущий пятилетний контракт подходит к завершению, поэтому на замену тех, которые уберут, уже объявили новый конкурс на аренду на следующие пять лет. При этом общее количество комплексов не изменится и составит около 3,5 тыс. штук, как и было ранее", - сообщили в ЦОДД.

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Там подчеркнули, что Москва является самым безопасным городом в России - показатель социального риска по итогам 2020 года составил 3, это удалось добиться, в том числе, благодаря работе камер фотовидеофиксации.

"Мы фиксируем положительную динамику в снижении аварийности: количество погибших в авариях на дорогах сократилось с 2010 года в два раза, < > однако за 7 месяцев 2021 года количество ДТП выросло на 12%", - добавили в пресс-службе ЦОДД.

Там также сообщили, что ЦОДД заключит контракт на аренду камер на пять лет, в течение которых подрядчик должен будет обеспечивать работоспособность и функционирование камер в круглосуточном режиме.

"Ставка аренды ни в коем случае не зависит от количества штрафов - здесь вопрос работоспособности самих камер. < > Также аренда камер позволит сократить расходы бюджета города на обслуживание оборудования, повысит качество эксплуатации, а также сократит время устранения неисправностей", - заверили в пресс-службе.

Инструмент безопасности

Там отметили, что город постоянно развивается: строятся новые дороги, развиваются новые жилые районы, вводятся новые выделенные полосы и строятся пешеходные переходы, и в таких местах есть высокая потребность в новых камерах.

"Мы анализируем с коллегами очаги аварийности, где фиксируется большое количество аварий с погибшими; получаем, в том числе, обращения от граждан, которые просят установить камеры. К тому же мы активно развиваем наземный городской транспорт - ставим камеры на выделенных полосах, чтобы автобусы могли ехать без помех. Места, где мы будем устанавливать камеры, будет определять Госавтоинспекция, при этом информация о размещении камер будет размещена в открытом доступе", - пояснили в пресс-службе ЦОДД.

Кроме того, на базе камер работает система перехвата и розыска машин. С ее помощью в Москве в пять раз снизилось количество угонов автомобилей с 2010 года. Система автоматизирует взаимодействие оперативных служб, повышает раскрываемость преступлений, снижает количество угонов и ДТП, помогает выявлять опасных водителей.

Также ЦОДД использует комплексы фотовидеофиксации в качестве источника данных для дорожной аналитики, на основе полученных данных строятся прогнозы загруженности, выявляются проблемы, формируются транспортные схемы.