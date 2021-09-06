В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Собянин раскрыл подробности о Дне города в Москве

Lenta.ru
25 минут назад

Мэр Москвы Сергей Собянин раскрыл подробности о праздновании Дня города 11 и 12 сентября в столице. Его слова приводит ТАСС.

Собянин раскрыл подробности о Дне города в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам градоначальника, в Москве в этом году будут достаточно скромные мероприятия.

Так, Собянин перечислил концерт в парке «Зарядье», уже идущий фестиваль «Цветочный джем» и праздничный фейерверк. Он рассказал, что на мероприятиях можно «покушать, погулять, полюбоваться инсталляциями цветов, деревьев, дизайнерских проектов в области ландшафта».

Город будет украшен, однако каких-то «больших концертов» не планируется, заключил мэр.

Ранее мэр Сергей Собянин на марафоне «Новое знание» прокомментировал расхожее мнение о том, что «вся страна кормит Москву, москвичи жируют, потому что туда идут все доходы». Глава столицы отметил, что большую часть налогов мегаполис перечисляет в федеральный бюджет, которых хватает на 60 процентов всех трансферов регионам страны.

Новости Москвы,Сергей Собянин,ИТАР-ТАСС,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители