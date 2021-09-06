За лето на вокзалах Москвы нашли более 14 тыс. забытых вещей

"На девяти вокзальных комплексах Москвы с июня по август было обнаружено 14,4 тыс. личных вещей пассажиров. Чаще всего забытые вещи находили на Ленинградском вокзале - почти 5,5 тыс. < > Всего с начала года на столичных вокзалах было найдено более 30 тыс. забытых вещей", - сообщили в пресс-службе.