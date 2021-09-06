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За лето на вокзалах Москвы нашли более 14 тыс. забытых вещей

ТАСС
31 минуту назад

Почти половину из забытых на московских вокзалах с начала года вещей пассажиры теряли в летние месяцы. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе МЖД.

За лето на вокзалах Москвы нашли более 14 тыс. забытых вещей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На девяти вокзальных комплексах Москвы с июня по август было обнаружено 14,4 тыс. личных вещей пассажиров. Чаще всего забытые вещи находили на Ленинградском вокзале - почти 5,5 тыс. < > Всего с начала года на столичных вокзалах было найдено более 30 тыс. забытых вещей", - сообщили в пресс-службе.

Пассажиры и посетители вокзальных комплексов обычно оставляли наушники и зарядные устройства, головные уборы, очки, детские раскраски, сумки и рюкзаки. Среди самых необычных находок - велосипед, коляска, картина, ящик с инструментами и две туи.

"Напомним, при утере личных вещей пассажиру следует обратиться к работникам вокзала или к сотрудникам полиции. В камере хранения забытые вещи хранятся 30 дней. Потерянные документы сразу передаются в полицию", - заключили в пресс-службе МЖД.

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