В Москве началась церемония закрытия фестиваля «Спасская башня»

Отмечается, что во время церемонии выступили Кремлевская школа верховой езды, Казачий хор, а также специальный гость мероприятия лидер группы Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн вместе с показательным оркестром МЧС России и оркестром отдельной дивизии оперативного назначения войск Национальной гвардии.