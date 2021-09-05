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В Москве началась церемония закрытия фестиваля «Спасская башня»

Lenta.ru
1 час назад

В Москве проходит торжественная церемония закрытия 14 международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Видео с места событий опубликовал ТАСС.

В Москве началась церемония закрытия фестиваля «Спасская башня»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что во время церемонии выступили Кремлевская школа верховой езды, Казачий хор, а также специальный гость мероприятия лидер группы Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн вместе с показательным оркестром МЧС России и оркестром отдельной дивизии оперативного назначения войск Национальной гвардии.

Ранее Линдеманн спел на Красной площади песню «Любимый город» на русском языке. Артист исполнил песню под аккомпанемент оркестра войск Национальной гвардии России.

Новости Москвы,Росгвардия,МЧС,ИТАР-ТАСС,
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