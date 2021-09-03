На «Ходынском поле» появилась Аллея Славы

«Это уникальный проект, это дань памяти и благодарности ветеранам, среди которых было много строителей, которые с оружием в руках защищали Родину на фронте и ковали Победу в тылу. Благодаря их беспримерному подвигу сегодня мы живем под мирным небом, строим города, дороги, метро, растим детей. Проходят годы, десятилетия, меняются поколения, но память о подвиге ополченцев навсегда остается в наших сердцах. Именно им посвящена недавно возведенная с участием холдинга новая станция московского метро “Народное Ополчение” Большой кольцевой линии. Аллея Славы – это очередной искренний и сердечный знак благодарности и уважения нашим ветеранам», – подчеркнул он.