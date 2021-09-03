Тысячи очагов "российской чумы" нашли в Москве

В 2021 году в Москве выявили 996 адресов с очагами борщевика Сосновского. Об этом сообщил заместитель руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Денис Алексеев, передаёт редакция «Рамблера».

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Данные об очагах борщевика предоставило управление государственного экологического контроля (УГЭК) московского Департамента природопользования. Информация чиновникам поступала по итогам рейдов инспекторов УГЭК и из обращений жителей.

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Борщевик нашли в семи административных округах города: в Северном, Юго-Западном, Западном, Южном, Восточном, Зеленоградском и в Новой Москве. В 30 случаях он рос на территории водоохранных зон.

Замглавы Департамента природопользования Денис Алексеев рассказал, что из-за найденных очагов возбудили 41 дело об административном правонарушении. Также чиновники направили 34 предостережения о соблюдении природоохранного законодательства.

Обязанность по выявлению крупных очагов борщевика возложили на московских инспекторов УГЭК в 2019 году. В 2020 году, по итогам дешифрирования космоснимков, было выявлено 53 крупных очага на 40 гектарах. Наибольшие по площади участки оказались в Новой Москве и на севере города – в Молжаниновском районе.

Эксперты называют борщевик «чумой средней полосы России». Это растение захватило более миллиона гектаров земель в стране.

В СССР борщевик пытались выращивать в качестве кормовой культуры (эту идею связывают с Иосифом Сталиным), но коровы, которые ели борщевик, давали слишком горькое молоко, а затем растение начало неконтролируемо распространяться.

Прикосновение к некоторым видам борщевика может вызывать раздражение и ожог кожи. Также сорняк является контактным и дыхательным аллергеном. Из-за попадания сока борщевика в глаза можно ослепнуть, а если его соком обожжены 80 процентов тела, это может привести к смерти.

Кроме того, борщевик вытесняет другие растения - глава «Союза садоводов России» Владимир Марков рассказывал ТАСС, что борщевик быстро занимает поверхность и затеняет морковь, огурцы, томаты и смородину. Если допустить созревание зонтика семян борщевика, они тысячами разнесутся по округе.

В конце 2017 года под Москвой нашли более 32 тысяч гектаров земель, заросших борщевиком, поэтому в 2018-м власти запустили борьбу с сорняком, выделив на эти цели 300 миллионов рублей.

В ноябре 2018-го в Подмосковье вступили в силу штрафы для собственников земли, чьи участки заросли борщевиком. Граждан за это штрафуют на суммы от двух до пяти тысяч рублей, должностных лиц – на 20-50 тысяч рублей, а для юрлиц штрафы составляют от 150 тысяч до миллиона рублей.

С 2020 года правительство ввело штрафы за наличие борщевика в частных владениях по всей России. По закону, борщевик можно уничтожать любым доступным способом: выкапывать, косить или использовать химические средства.