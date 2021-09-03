Тысячи очагов "российской чумы" нашли в Москве

В 2021 году в Москве выявили 996 адресов с очагами борщевика Сосновского. Об этом сообщил заместитель руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Денис Алексеев, передаёт редакция «Рамблера».
Данные об очагах борщевика предоставило управление государственного экологического контроля (УГЭК) московского Департамента природопользования. Информация чиновникам поступала по итогам рейдов инспекторов УГЭК и из обращений жителей.
Борщевик нашли в семи административных округах города: в Северном, Юго-Западном, Западном, Южном, Восточном, Зеленоградском и в Новой Москве. В 30 случаях он рос на территории водоохранных зон.
Замглавы Департамента природопользования Денис Алексеев рассказал, что из-за найденных очагов возбудили 41 дело об административном правонарушении. Также чиновники направили 34 предостережения о соблюдении природоохранного законодательства.
Обязанность по выявлению крупных очагов борщевика возложили на московских инспекторов УГЭК в 2019 году. В 2020 году, по итогам дешифрирования космоснимков, было выявлено 53 крупных очага на 40 гектарах. Наибольшие по площади участки оказались в Новой Москве и на севере города – в Молжаниновском районе.
Эксперты называют борщевик «чумой средней полосы России». Это растение захватило более миллиона гектаров земель в стране.
В СССР борщевик пытались выращивать в качестве кормовой культуры (эту идею связывают с Иосифом Сталиным), но коровы, которые ели борщевик, давали слишком горькое молоко, а затем растение начало неконтролируемо распространяться.
Прикосновение к некоторым видам борщевика может вызывать раздражение и ожог кожи. Также сорняк является контактным и дыхательным аллергеном. Из-за попадания сока борщевика в глаза можно ослепнуть, а если его соком обожжены 80 процентов тела, это может привести к смерти.
Кроме того, борщевик вытесняет другие растения - глава «Союза садоводов России» Владимир Марков рассказывал ТАСС, что борщевик быстро занимает поверхность и затеняет морковь, огурцы, томаты и смородину. Если допустить созревание зонтика семян борщевика, они тысячами разнесутся по округе.
В конце 2017 года под Москвой нашли более 32 тысяч гектаров земель, заросших борщевиком, поэтому в 2018-м власти запустили борьбу с сорняком, выделив на эти цели 300 миллионов рублей.
В ноябре 2018-го в Подмосковье вступили в силу штрафы для собственников земли, чьи участки заросли борщевиком. Граждан за это штрафуют на суммы от двух до пяти тысяч рублей, должностных лиц – на 20-50 тысяч рублей, а для юрлиц штрафы составляют от 150 тысяч до миллиона рублей.
С 2020 года правительство ввело штрафы за наличие борщевика в частных владениях по всей России. По закону, борщевик можно уничтожать любым доступным способом: выкапывать, косить или использовать химические средства.
Немецкая газета Suddeutsche Zeitung рассказывала, что борщевик прорвался и в страны ЕС: в Польше его называют «местью Сталина», а в Германии признали «ядовитым растением года».