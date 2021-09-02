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Синоптики пообещали заморозки в Подмосковье

Газета.Ruиещё 6
52 минуты назад

Синоптики пообещали заморозки в ночь на 3 сентября в Подмосковье, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Московской области. Согласно прогнозам, ночью и утром в отдельных районах Московской области ожидается до -2 градусов.

Синоптики пообещали заморозки в Подмосковье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В МЧС посоветовали тем, кто имеет сердечно-сосудистые и астматические заболевания, по возможности не выходить на улицу. Водителям рекомендовано быть внимательными на дорогах, отказаться от лишних маневров, обгонов, опережений и помнить о том, что на скользкой дороге резко тормозить нельзя.

Ранее метеорологи рассказали, когда в центральную часть Россию придет настоящая осень.

По прогнозам, уже с 2 сентября регион ждет арктические веяния с холодными дождями и резким понижением дневных и ночных температур. Синоптики также сообщили, в каких регионах снег выпадет уже в сентябре.

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