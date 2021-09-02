Синоптики пообещали заморозки в Подмосковье

Синоптики пообещали заморозки в ночь на 3 сентября в Подмосковье, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Московской области. Согласно прогнозам, ночью и утром в отдельных районах Московской области ожидается до -2 градусов.

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В МЧС посоветовали тем, кто имеет сердечно-сосудистые и астматические заболевания, по возможности не выходить на улицу. Водителям рекомендовано быть внимательными на дорогах, отказаться от лишних маневров, обгонов, опережений и помнить о том, что на скользкой дороге резко тормозить нельзя.

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