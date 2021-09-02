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В Москве заявили о рекордном числе вакансий

Секрет Фирмы
8 минут назад

В московской службе занятости в несколько раз выросло число новых вакансий. Как рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, городской рынок труда уже восстановился после удара пандемии коронавируса и теперь стремительно развивается. Количество вакансий достигает рекордных показателей. По словам чиновницы, число рабочих мест растёт с каждым днём.

В Москве заявили о рекордном числе вакансий
Фото: mos.rumos.ru

«Работодатели всё больше заинтересованы в новых сотрудниках и готовы создавать рабочие места для москвичей», — пояснила заместитель мэра, слова которой приводит портал правительства Москвы.

Ракова добавила, что сейчас жителям города доступны более 400 000 вакансий. Этот показатель в два с половиной раза больше, чем до пандемии коронавируса.

Наибольшее число рабочих мест отмечается в сфере оптовой и розничной торговли — более 81 000 вакансий. Востребованы продавцы, специалисты по работе с клиентами, а также администраторы торговых залов и кассиры.

Аналогично высокий спрос заметен в сервисной индустрии. Здесь работодатели предлагают порядка 65 000 вакансий для поваров, администраторов и массажистов.

Ракова обратила внимание и на высокую эффективность центра занятости, который подбирает вакансии для безработных. По её словам, уровень безработицы в городе установился на уровне 0,5% и продолжает снижаться.

В июне стало известно, что количество вакансий, предполагающих удалённую работу, достигло в России рекордного показателя. По словам аналитиков, число вакансий с возможностью трудиться на удалёнке в среднем растёт на 15% каждый месяц.

Новости Москвы,Анастасия Ракова,Mos.ru,
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