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Погода в Москве: Москвичам пообещали возвращение летнего тепла

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
13 минут назад

Возвращение теплой погоды в Москву ожидается в конце первой декады сентября, но назвать аномальными температуры, прогнозируемые в этот период, нельзя, сообщила метеоролог Татьяна Позднякова.

Москвичам пообещали возвращение летнего тепла
Фото: ТАССТАСС

По ее словам, через некоторое время в столице настанет бабье лето. Кроме того, прогнозируемая температура воздуха в этот период составит плюс 17-20 градусов, передает «Вечерняя Москва».

«Мы ожидаем, что теплая погода вернется в столичный регион в конце первой декады сентября», – рассказала Позднякова.

При этом метеоролог добавила, что в настоящее время трудно спрогнозировать, будет ли бабье лето аномально теплым. «В целом сентябрь ожидается на 1-1,5 градуса выше нормы. Аномальными считаются температуры, которые отклоняются от нормы на семь градусов и больше», – резюмировала она.

Ранее ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что настоящая осенняя погода наступит в четверг в Москве и Подмосковье.

Новости Москвы,Евгений Тишковец,Татьяна Позднякова,
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